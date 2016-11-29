Где ели, там и гадили: украинские оккупанты в шахтерском профилактории

В оккупированном ВСУ городе Угледаре, что в часе езды от Донецка, вояки украинских нацбатов творят, что хотят. Приглянулся шахтерский профилакторий, и они его заняли. Там пьянствовали, дебоширили и рушили все, что попадалось под руку. И вот недавно их оттуда выселили, а навести порядок в загаженном здании заставили местных шахтеров: мол, ваш профилакторий, вы за него в ответе.

Когда жители Угледара вошли в разоренное здание, то были шокированы тем, что увидели. Украинские вояки в прямом смысле слова гадили, там, где ели: вонь в комнатах стояла удушающая. Об этом сообщает в социальной сети Фейсбук Наталья Трофименко, которая располагает достоверной информацией.

Для справки: профилакторий в Угледаре был в советское время одним из лучших шахтерских оздоровительных центров Донбасса — с комфортными номерами, отличным медицинским обслуживанием и питанием для горняков, которые поправляли здесь свое здоровье.