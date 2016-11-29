Главная

Где ели, там и гадили: украинские оккупанты в шахтерском профилактории

опубликовано vinodelov в Втр, 29/11/2016 - 22:07 Новость: тема тэги гео
всу 02698223_1952614952_n

В оккупированном ВСУ городе Угледаре, что в часе езды от Донецка, вояки украинских нацбатов творят, что хотят. Приглянулся шахтерский профилакторий, и они его заняли. Там пьянствовали, дебоширили и рушили все, что попадалось под руку. И вот недавно их оттуда выселили, а навести порядок в загаженном здании заставили местных шахтеров: мол, ваш профилакторий, вы за него в ответе.

Когда жители Угледара вошли в разоренное здание, то были шокированы тем, что увидели. Украинские вояки в прямом смысле слова гадили, там, где ели: вонь в комнатах стояла удушающая. Об этом сообщает в социальной сети Фейсбук Наталья Трофименко, которая располагает достоверной информацией.

Для справки: профилакторий в Угледаре был в советское время одним из лучших шахтерских оздоровительных центров Донбасса — с комфортными номерами, отличным медицинским обслуживанием и питанием для горняков, которые поправляли здесь свое здоровье.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!