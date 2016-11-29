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Главная Сводка событий Новороссии за 29 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 29/11/2016 - 22:09

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинские силовики за прошедшие сутки 1882 раза обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Противник выпустил 118 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 418 мин калибрами 120 мм и 82 мм и 10 танковых снарядов. Кроме того, применялись БМП, гранатометы и различные виды стрелкового оружия. Согласно данным командования, под огнем оказались: Горловка и ее пригороды Зайцево, Озеряновка и Крутая Балка, Ясиноватая и село Спартак, поселки Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Еленовка к юго-западу от столицы, Докучаевск, а также юг ДНР: сёла Ленинское, Коминтерново, Саханка, Сергеевка, Безыменное и Новая Таврия. Один военнослужащий ДНР погиб.

В районе населенного пункта Дзержинск выявлено местонахождение четырех РСЗО БМ-21 «Град»». В Красногоровке выявлены позиции 20 украинских минометов калибрами 82 мм и 120 мм. В районе оккупированного села Водяное на юге Республики обнаружены четыре 120-мм миномета. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела села Жёлтое.

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений разместили у линии соприкосновения в Попаснянском районе самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления Светлодарска по району села Лозовое велся огонь из 120-мм миномета. Район села Калиново подвергся обстрелу из стрелкового оружия с направления села Новозвановка. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее