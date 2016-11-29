Главная

Донецк вновь накрыт артобстрелом

опубликовано vinodelov в Втр, 29/11/2016 - 22:10 Новость: тема тэги гео
Орудия ВСУ ведут огонь

Обстрел украинскими войсками города Ясиноватая, поселка Спартак и северных окраин Донецка не прекращается.

Огонь с позиций ВСУ, расположенных под Авдеевкой, около села Опытное и к югу от поселка Пески, велся из минометов и крупнокалиберных орудий. Своего «пика» обстрел достиг к вечеру, грохот от разрывов снарядов и мин был хорошо слышен в центре Донецка. Звуки орудийных залпов доносились также до Ленинского и Кировского районов столицы ДНР.

Затем украинские военные вновь принялись наносить артиллерийские удары вглубь территории города Донецка. Не менее трех снарядов калибра 122 миллиметра между 1 часом и 1 часом 30 минутами ночи разорвались в Путиловском лесу. Прилеты тяжелых снарядов были зафиксированы и на территории поселка шахты «Октябрьская».

Тем временем, командование ВСУ, как это было и на протяжении прошлой недели, снова распускает слухи о том, будто бы обстрелы Ясиноватой, Спартака и северных районов Донецка носят исключительно предупредительный характер и вызваны тем, что армия ДНР якобы намерена перейти в наступление на Авдеевку и на Пески. В таком же духе обрабатывается и личный состав украинской армии, сосредоточенный на южном фланге донецкого фронта, где на самом деле с позиций ВСУ каждые сутки обстреливаются поселок Коминтерново, села Саханка и Ленинское, а со стороны поселка Бахчевик, находящегося в Тельмановском районе, артиллерийский и минометный огонь ведется в направлении районного центра Тельманово.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!