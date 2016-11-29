Донецк вновь накрыт артобстрелом

Обстрел украинскими войсками города Ясиноватая, поселка Спартак и северных окраин Донецка не прекращается.

Огонь с позиций ВСУ, расположенных под Авдеевкой, около села Опытное и к югу от поселка Пески, велся из минометов и крупнокалиберных орудий. Своего «пика» обстрел достиг к вечеру, грохот от разрывов снарядов и мин был хорошо слышен в центре Донецка. Звуки орудийных залпов доносились также до Ленинского и Кировского районов столицы ДНР.

Затем украинские военные вновь принялись наносить артиллерийские удары вглубь территории города Донецка. Не менее трех снарядов калибра 122 миллиметра между 1 часом и 1 часом 30 минутами ночи разорвались в Путиловском лесу. Прилеты тяжелых снарядов были зафиксированы и на территории поселка шахты «Октябрьская».

Тем временем, командование ВСУ, как это было и на протяжении прошлой недели, снова распускает слухи о том, будто бы обстрелы Ясиноватой, Спартака и северных районов Донецка носят исключительно предупредительный характер и вызваны тем, что армия ДНР якобы намерена перейти в наступление на Авдеевку и на Пески. В таком же духе обрабатывается и личный состав украинской армии, сосредоточенный на южном фланге донецкого фронта, где на самом деле с позиций ВСУ каждые сутки обстреливаются поселок Коминтерново, села Саханка и Ленинское, а со стороны поселка Бахчевик, находящегося в Тельмановском районе, артиллерийский и минометный огонь ведется в направлении районного центра Тельманово.