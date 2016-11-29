Фанатам «Манчестер Юнайтед» на Украине рекомендовано передвигаться только автобусами и под надзором полиции

В Европе начинают понимать, что страна майдана уже превратилась во второе Сомали, где правит криминалитет. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рекомендует своим фанатам, решившим посетить матч Лиги Европы с украинской «Зарей», не надевать клубные цвета во время поездки на Украину, ведь английские фанаты носят красные футболки, а на украинских радикалов они могут подействовать, как красная тряпка для быка.

«Для вашей безопасности рекомендуется не носить на Украине клубные цвета, чтобы не привлекать внимание, украинские фанаты могут представлять угрозу вашей безопасности. Также рекомендуется отправляться на стадион на автобусах, которые будут сопровождаться полицией, так как стадион находится в лесопарке, где очень плохое освещение», — говорится в сообщении клуба.

К слову, российские болельщика британского клуба «Манчестер Юнайтед», мечтавшие приехать в Одессу на матч своей команды против украинской «Зари», получили от ФК извещения, что их билеты были аннулированы и-за «политической обстановки».