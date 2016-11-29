По закону Савченко на Украине до конца года на свободу выйдут еще 28,2 тыс. опасных преступников

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. Правда, вначале число называлось другое — 36,9 тысячи, но потом оказалось, что 8,7 тысяч уже выпустили. При этом 900 человек так и не стали на учет в органах полиции. Преступнику, который намерен и дальше совершать противоправные действия, это не нужно. Поэтому многие из освобожденных по закону Савченко уже совершили новые преступления. Но перед Новым годом Украину ждет еще «подарок».

«Под действие этого Закона подпадают „воры в законе“, „криминальные авторитеты“, участники организованных групп и преступных организаций. Также могут быть освобождены лица, которые отбывали наказание за совершение заказных убийств, убийств двух и более лиц, других тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины. Также отмечается, что эта категория правонарушителей по своему криминальному статусу может влиять на оперативную обстановку в регионах государства. Об этом свидетельствует анализ статистики специалистами Департамента уголовного розыска.

Напомним: по так называемому закону Савченко всем преступникам один год, проведенный в СИЗО, засчитывается как два года отсидки, поэтому они выходят на свободу намного раньше определенного судом срока.