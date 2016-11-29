Американские беспилотники кружат над линией фронта возле Донецка

На участке фронта, проходящем около села Минеральное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики, сегодня были замечены два беспилотных летательных аппарата украинской армии.

Беспилотники противника вели разведку с воздуха, но ни один из «дронов» не пересекал линию фронта. БПЛА курсировали над прифронтовой полосой, подконтрольной ВСУ, зависая в воздушном пространстве.

В командовании армии ДНР считают, что в районе села Минеральное разведывательный полет осуществляли новые беспилотники из числа тех, которые недавно поступили в распоряжение украинской армии в рамках американской программы поставок киевской власти «нелетального оружия».

На беспилотниках моделей, присланных американцами, установлены видеокамеры с высокой степенью разрешения, а также другая разведывательная аппаратура повышенной точности. Это оснащение позволяет вести воздушную разведку, не направляя беспилотники туда, где их могут сбить.

Воздушный шпионаж за территорией, где также расположено и Верхне-Кальмиусское водохранилище, в армии ДНР связывают также с усилением украинской стороной обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры республики.