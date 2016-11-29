Работники харьковского хлебокомбината требуют возобновить экономические отношения с Россией

Около двух тысяч работников Лихачевского комбината хлебопродуктов, расположенного в Харькове, подписали обращение к президенту Украины Порошенко. Они призывают возобновить полноценные экономические отношения с Россией. И чем раньше, тем лучше.

«Приходится сокращать штат, наши работники могут оказаться на улице, а их семьи — лишиться кормильцев», — пишут харьковчане. — При этом страна не получает необходимых налоговых поступлений. Разве это выгодно Украине?».

Само предприятие, некогда процветающее, оказалось в очень тяжелом положении. Если раньше Лихачевский комбинат поставлял муку и отруби в Россию, то теперь этого нет. Также предприятие лишено возможности отправлять в Российскую Федерацию свою продукцию, ассортимент которой был самым разнообразным. К этому стоит добавить и резко упавшую покупательскую способность граждан Украины.

На днях подобные обращения к президенту Украины написали коллективы еще семи крупных предприятий. Среди них сотрудники предприятия «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области, рабочие Запорожского завода бытовой техники, труженики машиностроительного предприятия в Харьковской области и другие.