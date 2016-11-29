«Рассказ о счастье» — очередная премьера на Новой сцене Донецкой муздрамы

Собственно говоря, это премьера именно для недавно открытой Новой сцены Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра, поскольку спектакль шел прежде на Основной сцене.

На Новой сцене восстановленный спектакль зазвучал особенно, потому что глаза — в глаза, до актеров практически можно дотронуться рукой… И слезы на глазах не скрыть, и погружение в собственное детство, из которого бежал когда-то победно во взрослую жизнь в поисках счастья, не подозревая, что самое главное счастье — бескорыстной любви и жертвенности осталось там — в старом доме и старом дворе, где так и не успел ты сказать слова нежности родным людям и не скажешь уже, потому что нет их больше на этой земле.

Сюжет простой: украинская и еврейская бабушка не могут поделить единственного внука, каждая тайком от другой водит мальчика Левушку в церковь и синагогу, и на этом шестилетний хитрец скопил целое состояние, мечтая купить мотоцикл… Потом вся эта малолетняя афера, конечно раскрывается и приходит неизбежное наказание отцовским ремнем. Но интрига совсем не в этом, а в том, как зрительный зал, затаив дыхание, следил за простой историей, рассказанной прекрасным русским языком, между прочим по рассказу украинского писателя и драматурга Анатолия Крыма. За все это зрители и наградили актеров бурными овациями, цветами и криками «Браво»!