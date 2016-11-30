Алжир в геополитике

По оценкам серьезных специалистов , знакомых с проблематикой Ближнего Востока и Северной Африки, Алжир можно считать одним из опорных государств, поддерживающих стабильность в своем регионе. Эта страна сумела устоять под давлением "арабской весны", продолжает "точечную войну" с различного рода боевиками и является конкурентом Египта за влияние в северной Африке. Алжир имеет традиционные геополитические разногласия с Марокко. Экономические проблемы толкнули Алжир "в объятия" Турции и Катара, а разрыв Египта с Саудовской Аравией направил алжирское руководство в сторону Саудовского королевства.

Алжир не прекращает контакты с США, Евросоюзом (особенно – Францией) и Российской Федерацией по интересующим вопросам, однако главное для этого государства сейчас его внутренние проблемы. В первую очередь они связаны с падением цен на энергоносители. Победу Дональда Трампа в Алжире восприняли как внешний положительный фактор, поскольку при американских демократах алжирское руководство запросто могло попасть в постоянно обновляемый список "тоталитарных режимов" (в американской версии). Теперь в Алжире рассчитывают на рост нефтяных котировок, а местное правительство готово покупать американское оружие в ответ на американскую политическую благосклонность.

Между тем, ситуация в экономике Алжира далеко не безоблачная. На внутреннем рынке растет цена топлива, провоцирующая рост цен на другие товары, повышаются налоги. Причем, как и в России это не разрешает стратегические экономические проблемы, а всего лишь их отодвигает. Ожидается, что в алжирском обществе будет нарастать конфликт интересов между богатыми и бедными. К "бедным территориям" аналитики относят до 62% провинций Алжира.

На алжирском экономическом поле сейчас активно пытается играть руководство Катара. Как обычно, за экономикой приходит и политика. Катар в обмен на усиление своего экономического влияния в Алжире готов обеспечивать в Ливии алжирские интересы. Специалисты оценивают перспективы сотрудничества Катара и Алжира не только в сфере внешней политики или экономики, но и в сфере тесного взаимодействия разведок.

В алжирском руководстве продолжаются перестановки. 22 октября 2016 года ушел в отставку лидер правящей партии (Фронт национального освобождения) Амара Саадани, почти годом ранее оставил свой пост глава спецслужбы DRS генерал Мухаммед Медьена. Руководство алжирских спецслужб было заменено. Обозреватели отмечают традиционную клановую систему управления в Алжире. Это основной момент внутренней политики.

Таким образом, оценивая политическую ситуацию в Алжире необходимо учитывать соперничество кланов за господствующие должности, традиционную зависимость страны от чисто сырьевой модели экономики, а также различные внешнеполитические влияния, самым сильным из которых в моменте является интерес Катара к возможной базе своего усиления в регионе с использованием Ливии и Алжира. Катар, в свою очередь, традиционно согласовывает свои действия с британскими внешнеполитическими интересами.