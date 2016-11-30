Все перепутано местами

Наметилась общая тенденция, при которой различные ведомства, мягко говоря, занимаются не своими делами. Американский Госдепартамент, например, видит свой вклад в дипломатию в дестабилизации мировых регионов и организации "цветных революций", занимаясь не дипломатией, а чистой прикладной политикой, спецоперациями (деньги и "печеньки") и пропагандой. Пропагандой занимается и российский МИД. Своей ролью не довольствуется и российское Министерство Обороны, которое уже начинает с МИДом конкурировать в чисто политических и пропагандистских нишах.

Недавно МО РФ прокомментировало заявления Госдепа США и МИД Великобритании о "невероятных потерях" мирного населения Алеппо в ходе операции сирийской правительственной армии, а также заявления депутатов Бундестага(!) о возможных новых санкциях в отношении РФ. Создается впечатление, что в российских правительственных и законодательных структурах это сделать больше некому. Судя по опубликованному публичному заявлению, российские военные были удивлены "слепотой наших западных коллег", когда дело доходит до оценки реальных событий в Алеппо. Далее следовал устный отчет о проделанной работе и гуманитарной помощи в указанном сирийском городе.

Все это конечно любопытно, но не дело военных дискутировать с депутатами немецкого парламента (из партии "зеленых"). Это должны делать другие профессиональные российские органы, между тем, как военные должны не объясняться, а работать. Кроме того, с каких пор, силы, политически поддерживающие боевиков стали вдруг в устах военных именоваться коллегами. Это обычные враги, которые готовы российской армии при удобном случае лишь вонзить нож в спину. Давно очевидно, что российская политика в отношении "западных коллег" все глубже и глубже заводит в трясину, однако не надо считать здесь абсолютно всех слабоумными.

Если мы говорим о том, что "наши коллеги" (которые ведут против РФ откровенную войну чужими руками) чего-то не понимают, это значит, что мы их прощаем за неразумие и становимся на их позицию. Если мы говорим о том, что они наши коллеги, то становимся их союзниками. Одним словом, военные должны меньше рассказывать о своих представлениях публике относительно высказываний МИД Великобритании и немецкого парламента и больше работать по профилю. В противном случае МИД и Министерство обороны в России должны поменяться местами в силу выполняемых ими функций.

Еще лучше дать российским военным позаниматься экономикой. Хуже от этого России бы точно не стало. Это могло бы стать экспериментом в виде мобилизационной экономики как возможной альтернативе проводящемуся ультралиберальному экономическому курсу на грани слабоумия в условиях внешнего стратегического давления на Российскую Федерацию, в стиле "на нас давят, а мы все равно остаемся друзьями". За счет местного населения. Раз уж российские военные комментируют высказывания западных дипломатов и парламентариев, они вполне бы справились и с экономическими комментариями.