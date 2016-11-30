"Братья по разуму"

Немецкие парламентарии снова зашумели. Что-нибудь новое? Нет - старое. Санкции. Представителей партии "Зеленых" (а не коричневых) не устраивает, как российские военные ведут себя в Алеппо. Некоторые немецкие парламентарии уверены, что "московское руководство ежедневно несет часть вины за ужасные преступления в Сирии". Они на полном серьезе предлагают создать воздушный мост в Алеппо (как когда-то в Сталинграде это делал Геринг). Немецкие депутаты не требуют доказательств, они просто уверены.

Российское министерство обороны(!) по обыкновению оправдывается, теперь уже перед бундесдепутатами. Казалось бы, абсурдная картина, однако, это только с точки зрения российского зрителя. С точки зрения немецкого обывателя и парламентария, боевики, прикрывшиеся живым щитом в Алеппо, несут в Сирии демократию и процветание. За жизни мирных жителей нужно бороться, уступая террористам все новые и новые территории. И так далее. Запад пугает Россию новыми санкциями, российские парламентарии пытаются достучаться до того, чего уже давно нет у западных обывателей. Речь идет, конечно, о разуме. Политическое болото колышится, война буксует.

Тот, кто называет слабоумных нашими партнерами, сам становится с ними на один уровень. Страна, поставляющая газ в Европу очень опасается экономических санкций. Пора привыкнуть, что запад имеет не отменяемое свойство постоянно политически передергивать. То есть, "братья по (экономическому) разуму" будут пытаться и дальше жестко воздействовать на известных им "партнеров". Либо российские партнеры такие же, либо они действительно слишком зависимы. Оправдываться должны не российские военные, а те, кто обеспечивает экспорт "демократии" в Сирию. Россия в этом плане очень сильно не дорабатывает.

Зависимая экономика делает русских очень скромными, слишком лояльными к «западным титанам». Может кое-кто и держит свои накопления в европейских банках, однако большинство российских граждан ничем не обязано течению немецкой либеральной политической мысли. Особенно в том случае, если немецкие парламентарии выступают как скрытые пособники террористов, действующих в Сирии в том числе и против российской армии.