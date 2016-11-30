Главная

В Восточном Алеппо

опубликовано Артем Смолов в Ср, 30/11/2016 - 01:51 Статья: тема тэги гео
ССА-2
Прогресс в освобождении от боевиков Восточного Алеппо (Сирия) вызвал новую истеричную волну в ведомствах и СМИ западных стран. Стало вполне очевидно, что западные политики борются не за реальные интересы сирийских граждан, а за интересы боевиков, воюющих с правительством Башара Асада. Специалисты обращают внимание, что террористы занимаются обороной своих позиций в Восточном Алеппо с 2012 года.

Президент Асад, в отличие от некоторых политиков на западе, изучивший историю Второй мировой войны, одним из первых сравнил операции в районе Алеппо со Сталинградской битвой (в современных масштабах войны в Сирии). Борьба здесь действительно идет за отдельные дома и господствующие здания. Ситуация от 1943 года серьезно отличается тем, что террористы активно используют "живые щиты" и такая стратегия находит понимание в западных странах. Западу до визга не нужна победа Башара Асада, потому что они слишком "вложились" в его свержение.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предлагает не делать преждевременных предположений о "победе Асада", а говорить пока лишь о стратегическом серьезном преимуществе. Победа будет тогда, когда город будет освобожден от боевиков полностью, а жизнь гражданского населения войдет в нормальное русло. А пока идет война.

Боевики ведь неспроста считают Алеппо своей ключевой позицией в Сирии. Именно этот крупный город мог бы сгодиться для организации "альтернативного правительства", которое запад и его ближневосточные сателлиты, конечно же, сразу признают в качестве легитимного. И начнут осуществлять открытую военную помощь. Однако, благодаря вмешательству в вооруженный конфликт в Сирии Ирана и России "ливийский вариант" здесь не проходит. Идет война на изнурение, которая еще довольно далека от завершения. Несмотря на наметившиеся успехи.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Смолов ::

Автор (или псевдоним)
Артем Смолов

О себе

Автор.