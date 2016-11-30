Прогресс в освобождении от боевиков Восточного Алеппо (Сирия) вызвал новую истеричную волну в ведомствах и СМИ западных стран. Стало вполне очевидно, что западные политики борются не за реальные интересы сирийских граждан, а за интересы боевиков, воюющих с правительством Башара Асада. Специалисты обращают внимание, что террористы занимаются обороной своих позиций в Восточном Алеппо с 2012 года.

Президент Асад, в отличие от некоторых политиков на западе, изучивший историю Второй мировой войны, одним из первых сравнил операции в районе Алеппо со Сталинградской битвой (в современных масштабах войны в Сирии). Борьба здесь действительно идет за отдельные дома и господствующие здания. Ситуация от 1943 года серьезно отличается тем, что террористы активно используют "живые щиты" и такая стратегия находит понимание в западных странах. Западу до визга не нужна победа Башара Асада, потому что они слишком "вложились" в его свержение.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предлагает не делать преждевременных предположений о "победе Асада", а говорить пока лишь о стратегическом серьезном преимуществе. Победа будет тогда, когда город будет освобожден от боевиков полностью, а жизнь гражданского населения войдет в нормальное русло. А пока идет война.

Боевики ведь неспроста считают Алеппо своей ключевой позицией в Сирии. Именно этот крупный город мог бы сгодиться для организации "альтернативного правительства", которое запад и его ближневосточные сателлиты, конечно же, сразу признают в качестве легитимного. И начнут осуществлять открытую военную помощь. Однако, благодаря вмешательству в вооруженный конфликт в Сирии Ирана и России "ливийский вариант" здесь не проходит. Идет война на изнурение, которая еще довольно далека от завершения. Несмотря на наметившиеся успехи.