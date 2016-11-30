Сводка событий в Сирии за 29 ноября 2016 года

Турция ввела свои войска на территорию Сирии с целью свергнуть режим Башара Асада. Об этом заявил президент Турции Эрдоган. "Говорят, что в Сирии погибло 600 тысяч человек, но я думаю, что погибших около миллиона. Где ООН, что она делает? Мы долго терпели, но, в конце концов, были вынуждены войти в Сирию вместе со "Свободной сирийской армией". Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор", - заявил Эрдоган.

Президент России Владимир Путин поручил МЧС и Минобороны развернуть в Сирии мобильные госпитали для оказания помощи жителям Алеппо и ближайших населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

От Минобороны направлен медотряд специального назначения с многофункциональным госпиталем на 100 мест, включая детское терапевтическое отделение. Суточная пропускная способность при амбулаторном лечении — 420 человек.

От МЧС в Сирию едет мобильный госпиталь на 50 мест стационарного лечения, через который можно амбулаторно пропустить до 200 человек в сутки.

Дорога Кастелло полностью открыта для доставки гуманитарной помощи в восточный Алеппо, сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин. «Сейчас, в результате последнего развития, дорога Кастелло может быть использована без каких-либо ограничений для гуманитарных поставок в восточный Алеппо. Ни с кем об этом говорить не нужно. Как только гуманитарные сотрудники готовы, они могут использовать дорогу Кастелло», - заявил дипломат.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро призвал незамедлительно созвать заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском городе Алеппо. "Более чем когда либо, сейчас необходимо добиться прекращения боевых действий и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи", - заявил он.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что инициатива Франции созвать Совет безопасности ООН по ситуации в Алеппо является попыткой отвлечь внимание от происходящего в иракском Мосуле. «Здесь явная попытка отвлечь внимание от Мосула. То, что происходит в Мосуле, во всех отношениях, и в гуманитарном в том числе, значительно более тяжелое», - сообщил он.

В Минобороны РФ прокомментировали алармистские заявления представителей госдепа США, а также МИД Великобритании и Франции о якобы "невероятных потерях" мирного населения Алеппо в ходе операции сирийских войск.

По словам официального представителя военного ведомства РФ Игоря Конашенкова, удивительная "слепота" поражает наших западных коллег всякий раз, как только дело доходит до оценки реальной обстановки в Алеппо. Генерал напомнил, что только в течение последних суток благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих удалось кардинально переломить ситуацию в городе. Фактически половина территорий, в последние годы занятых боевиками в восточной части Алеппо, полностью освобождена. «Но главное - освобождены более 80 тысяч проживающих там сирийцев, десятки тысяч детей. Многие впервые за долгое время получили в развернутых Россией гуманитарных центрах воду, еду, медицинскую помощь», - заявил Конашенков.

Он отметил, что долгие годы сирийцы служили "живым щитом" в Алеппо для террористов всех мастей. Именно их якобы защищали все западные политики. Но теперь выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 тысяч жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского госдепа и германского Бундестага. Ведь дело дошло до призывов ввести за это новые санкции. И все это - на фоне затихающих победных реляций западной коалиции об освобождении от запрещенной ООН террористической группировки ИГИЛ иракского Мосула.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1005. С лидерами вооруженных формирований за сутки подписано два заявочных листа о прекращении боевых действий. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 88.

За сутки зафиксировано 40 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (20), Дамаск (16), Дараа (2), Хама (1) и Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Международная коалиция нанесла авиаудары по сирийским военным близ сирийского Дейр-эз-Зора 17 сентября ненамеренно, сообщается на сайте центрального командования ВВС США.

«Авиаудары были проведены в рамках добросовестного предположения о том, что целями были боевики ИГ, в соответствии с законом о вооруженных конфликтах и правилами применения вооруженной силы», — говорится в сообщении.

В Пентагоне объяснили, что коалиция предупреждала Россию об ударе в Дейр-эз-Зоре в сентябре, но «ошиблась» на 9 км в описании точки удара. Расследование также подтвердило, что звонок российских военных остановил удар по сирийским военным.

При этом американцы признали, что российским военным пришлось ждать 27 минут для того, чтобы передать информацию о позициях сирийских войск. «Когда русские позвонили, они ждали 27 минут для того, чтобы поговорить с контактным лицом по данному поводу», - сообщил руководитель расследования бригадный генерал Ричард Коу.

По словам Коу, ошибка в определении целей произошла в результате человеческого фактора. Он пояснил, что точно определить личность убитых и пострадавших не получилось, но расследование узнало, что это, вероятно, были силы, действительно воюющие на стороне правительства Сирии.

Москва не поддерживает проект резолюции ООН о введении санкций в отношении причастных к использованию химического оружия в Сирии, сообщил постпред РФ при международной организации Виталий Чуркин.

Председатель комитета бундестага по внешней политике член партии ХДС Норберт Рёттген и депутат от партии "Союз-90/Зеленые" Франциска Брантнер обратились к парламенту ФРГ с предложением ввести новые санкции против России. Депутаты обвиняют РФ в совершении военных преступлений на территории Сирии.

Помимо обращения к бундестагу, Рёттген заявил, что немецкому правительству придется обсудить данный вопрос с экс-премьером Франции и нынешним кандидатом в президенты этой страны Франсуа Фийоном, чья позиция относительно антироссийских санкций не совпадает с таковой у ФРГ.

Шура террористической группировки «Ахрар-аш-Шам» опубликовала заявление, в котором лидеры данной группировки объявили об избрании Абу Аммара ее новым лидером. Возглавлявший ее прежде Абу Яхья аль-Хамави ушел в отставку в связи с истечением максимального срока пребывания на этом посту.

Алеппо. Жителям н.п. Джибрин передано около 3 тонн продовольствия.

Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли населенный пункт Азизи. Отряды «Сирийской свободной армии» обстреляли из реактивных систем залпового огня квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли в городе Алеппо кварталы Биньямин, Дахия-эль-Асад, Баедин, Лерамон, Бустан-Баша, Рамуси, Шейх-Хаср, Ашрафия, Шурфа, «1070», военную академию Эль-Асад, район бывшего военного училища, крепость Алеппо, торговый центр «Кастелло», школу Хикма, районы картонной фабрики и арбузного рынка.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Территория восточного Алеппо, где проживают более 90 тыс. человек, к полудню вторника полностью освобождена от террористов, сообщается в пресс-релизе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«Все они получают горячее питание и при необходимости медицинскую помощь. Российским Центром примирения для оказания помощи мирным жителям Алеппо доставлены десятки тонн продуктов питания, медикаментов», — говорится в сообщении. На территории города развёрнуты 150 полевых кухонь.

Отмечается, в течение последних суток из районов города, остающихся под контролем террористов, вышли в безопасные районы и сложили оружие 507 боевиков.

В Алеппо полностью освобождены от террористов 14 кварталов. Из районов, все еще подконтрольных боевикам, вышли более 8,5 тысячи мирных жителей, из них около 4 тысяч детей. Всех беженцев обеспечили горячим питанием, им предоставили временные места для проживания, а при необходимости оказали медицинскую помощь.

Сирийские военнослужащие обнаружили и обезвредили заминированный боевиками тоннель длиной 200 метров, который вел к церкви в христианском районе Мейдан.

Сирийская Арабская армия (ССА) вступила в боевое соприкосновение с турецкими вооруженными силами на севере провинции в районе н.п. Азрак, расположенного в пяти километрах от города Аль-Баб (Фото 1).

Протурецкие боевики отбили у ИГ н.п. Zurzur.

Турецкие танки начали обстрел Аль-Баба.

ИГиловцы сообщили о захвате в плен двух турецких военнослужащих в районе поселка Ад-Дана, расположенного к западу от Аль-Баба.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу, боевую позицию и транспортное средство ИГ.

Латакия. В населенном пункте Кара-Джалия жителям роздано около одной тонны продовольствия.

Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

ВВС САР атаковали боевиков в н.п. Кабана, Рувейсет Аль-Алия, Дахрет Ад-Дагля, Баарбая и Халлюз.

Хама. Жителям н.п. Масьяф передано 2,5 тонны гуманитарных грузов.

Обстрелу террористов подвергся населенный пункт Суран.

Хомс. Отмечены боестолкновения в районах Аль-Ганту, Ас-Самалиль Теллет Аль-Авамид и к северу от водохранилища Аль-Карьятейн.

Дамаск. Вооруженные формирования, причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Джобар, квартал Адави и район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар, автомагистраль в районе населенного пункта Хараста.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбил, Блелие, Хауш-Харабу, Хауш-Насри, Джобар, Бала-Эль-Кадима, лагерь Эль-Вафидин, больница Ибн-Сина и электростанция в населенном пункте Джобар.

Артиллерийские батареи Сирийской Арабской Армии начали наносить удары по позициям террористов ИГ и «Джабхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра») в лагере Ярмук на юге Дамаска после выдвижения последнего ультиматума с требованием выхода боевиков указанных группировок из этого района, сообщает Al-Masdar News.

29 автобусов с боевиками вооруженной оппозиции и членами их семей отправились в Идлиб в рамках реализации соглашения, заключенного между исламистами Хан аш-Шиха и Сирийской Арабской Армией. По условиям соглашения, состоялась передача представителям САА более 300 единиц стрелкового оружия. Еще раньше джихадисты сдали несколько ЗСУ-23-4 «Шилка», а также передали карты туннелей и минных полей.

Данное соглашение распространяется не только на Хан аш-Ших, но и на расположенные неподалеку н.п. Закия, Ат-Тейба, Маран и Аль-Муаллия.

Подразделения 105-й бригады Республиканской Гвардии САА взяли н.п. Аль-Мидаани в Восточной Гуте.

Дараа. Террористы вновь обстреляли н.п. Тель-Схелия и Джаддия.

В городе Дараа продолжаются бои в районе Аль-Баляд.

Кунейтра. Жителям населенного пункта Хан-Урайниба передано около 1 тонны продовольствия.

Дейр-эз-Зор. Армейские подразделения при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по боевикам ИГ в квартале Аль-Оммаль, населенных пунктах Аль-Бхейлия, Аяш и Аль-Джафра и на востоке аэродрома.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила тактическую единицу, автомобиль, строительную технику и нефтяную вышку ИГ.

Ракка. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по населенному пункту Эр-Рахъят в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще восемь получили ранения, сообщает издание «Аль-Ватан».

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила три тактические единицы, четыре боевые позиции и минометную батарею ИГ.

У города Ракка авиация коалиции уничтожила три нефтяные скважины, два нефтяных насоса, нефтяную цистерну, строительную технику и оборудование для добычи нефти ИГ.

У города Шададди уничтожены тактическая единица и два автомобиля ИГ.