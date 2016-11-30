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Киев «морозит» нормандский формат, потому что настроен воевать и ждет команду "фас"

опубликовано alex1943 в Ср, 30/11/2016 - 10:20 Новость: тема тэги гео
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Украинские власти настроены продолжать войну с Донбассом, поэтому серьезных подвижек на переговорах в «нормандском» формате не было. С таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, комментируя итоги нормандских переговоров в Минске.

«Киев сам по себе не собирается исполнять Минские соглашения. Он настроен на войну с нами. И сдерживают его только внешние факторы. Прежде всего — позиция Европы и особенно США. Там сейчас легкая паника и общая неразбериха. Указания Киеву временно не поступают, и поэтому Киев просто «морозит» процесс».

Захарченко предполагает, что Украина либо начнет полномасштабное наступление на
Донбасс еще до инаугурации Дональда Трампа, либо она столкнется с серьезным внутриполитическим кризисом, который заставит ее отказаться от противостояния с Донбассом.

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