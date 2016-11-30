Киев «морозит» нормандский формат, потому что настроен воевать и ждет команду "фас"

Украинские власти настроены продолжать войну с Донбассом, поэтому серьезных подвижек на переговорах в «нормандском» формате не было. С таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, комментируя итоги нормандских переговоров в Минске.

«Киев сам по себе не собирается исполнять Минские соглашения. Он настроен на войну с нами. И сдерживают его только внешние факторы. Прежде всего — позиция Европы и особенно США. Там сейчас легкая паника и общая неразбериха. Указания Киеву временно не поступают, и поэтому Киев просто «морозит» процесс».

Захарченко предполагает, что Украина либо начнет полномасштабное наступление на

Донбасс еще до инаугурации Дональда Трампа, либо она столкнется с серьезным внутриполитическим кризисом, который заставит ее отказаться от противостояния с Донбассом.