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Министерство экономического развития ДНР заявило себя на международном уровне

опубликовано alex1943 в Ср, 30/11/2016 - 10:51 Новость: тема тэги гео
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Исполняющая обязанности главы министерства экономического развития ДНР Виктория Романюк представила каталог промышленных предприятий Республики на международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», который проходил с 24 по 25 ноября в российском Оренбурге.

Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» объединил представителей государственных структур, международных и российских бизнесменов и экспертов, авторитетных представителей деловых организаций евразийского пространства.
«Виктория Романюк на сессии «Содружество регионов: Оренбургская область и Удмуртская Республика» представила экономический потенциал Республики, рассказала о ведущих предприятиях Донецкой Народной Республики и об инвестиционной привлекательности региона, презентовала евразийским коллегам каталог промышленных предприятий ДНР».

По информации МЭР, присутствующих на форуме заинтересовала кооперация с промышленными и торговыми предприятиями ДНР, кроме этого было озвучено предложение о дальнейшем обмене опытом.

«Наше участие в форуме – это возможность рассказать коллегам об экономической жизни Республики, ее перспективах и потенциале, и судя по тому интересу, который проявляли к нам участники и организаторы Форума – нам удалось обратить внимание деловых структур на совместную работу с нашей Республикой», — цитирует пресс-служба слова Романюк.

Кроме Романюк, ДНР на форуме представил и.о. министра промышленности и торговли Алексей Грановский. Основными целями мероприятия стали широкий обмен информацией о ходе экономических реформ, формировании нормативно-правовой базы и истории развития региона, а также возможность заключения договоров и соглашений, направленных на формирование единого экономического пространства.

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