Российский Крым не даст замерзнуть украинскому Геническу

В отличие от украинских националистов, готовых терроризировать блокадами всех, кто с ними не согласен, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в случае серьезного похолодания жители украинского города Геническ могут рассчитывать на получение газа из Крыма. Аксенов подтвердил, что полуостров готов выполнить распоряжение президента Путина и не дать украинцам замерзнуть зимой.

«Погода была теплая в эти дни и газ в Геническ не поступал. Необходимость и потребность в нашем газе там есть по-любому, температура сейчас падает», — отметил Аксенов в беседе с журналистами.

О необходимости поставок природного газа из Крыма в Геническ Аксенов сообщил Владимиру Путину на заседании президиума Госсовета в Ярославле. Он сообщил президенту, что жители Генического района вновь просили Крым о поставках газа.