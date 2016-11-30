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Российский Крым не даст замерзнуть украинскому Геническу

опубликовано alex1943 в Ср, 30/11/2016 - 12:16 Новость: тема тэги гео
kruchkov_vs
В отличие от украинских националистов, готовых терроризировать блокадами всех, кто с ними не согласен, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в случае серьезного похолодания жители украинского города Геническ могут рассчитывать на получение газа из Крыма. Аксенов подтвердил, что полуостров готов выполнить распоряжение президента Путина и не дать украинцам замерзнуть зимой.

«Погода была теплая в эти дни и газ в Геническ не поступал. Необходимость и потребность в нашем газе там есть по-любому, температура сейчас падает», — отметил Аксенов в беседе с журналистами.
О необходимости поставок природного газа из Крыма в Геническ Аксенов сообщил Владимиру Путину на заседании президиума Госсовета в Ярославле. Он сообщил президенту, что жители Генического района вновь просили Крым о поставках газа.

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