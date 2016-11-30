Главная

Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР и аннонсировал новый кинопроект

опубликовано alex1943 в Ср, 30/11/2016 - 12:46 Новость: тема тэги гео
DSC_0169-1024x681
Паспорт известному российскому актеру, сценаристу и режиссеру Ивану Охлобыстину вручал лично Глава Республики Александр Захарченко.

«У нас радостное событие», — сказал Глава ДНР в ходе торжественной церемонии. Он зачитал присутствующим заявление актера на предоставление ему гражданства ДНР. После этого под аплодисменты вручил Охлобыстину паспорт. «Слава Донецкой Народной Республике, Слава Русскому миру», — ответил в свою очередь россиянин.

Иван Охлобыстин — последовательный сторонник ДНР. Неоднократно бывал в Донецке, высказывался в поддержку населения Донбасса. В конце 2014 года представил в столице Республики свою новую киноленту «Иерей-сан». Только после этого картина вышла в прокат в России. После первого визита актера в ДНР украинское Госкино запретило к прокату все фильмы с участием Охлобыстина (71 картина).
На пресс-конференции известный кинематографист аннонсировал свой новый проект. «Ни для кого не секрет, что я всегда был ярым сторонником идеи Русского мира. Я с восторгом приветствовал Русскую весну. Донецкая Народная Республика – на данный исторический момент – оплот, форпост Русского мира. Здесь все началось, здесь началась внутренняя консолидация русского народа после долго периода душевной стагнации. Я очень благодарен за это республике.

До этого я был номинальным сторонником Русского мира, теперь стал документально-фактическим.

У нас есть определенные творческие планы, связанные с Донбассом. Сейчас мы работаем над одним проектом. Пока он еще не реализован, озвучивать его смысла нет. Донбасская земля овеяна славой и легендами, она подлежит художественному осмыслению.

Все что могу сделать для республики, я сделаю. Это важно для меня как для гражданина», — сказал Охлобыстин.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет