Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР и аннонсировал новый кинопроект

Паспорт известному российскому актеру, сценаристу и режиссеру Ивану Охлобыстину вручал лично Глава Республики Александр Захарченко.

«У нас радостное событие», — сказал Глава ДНР в ходе торжественной церемонии. Он зачитал присутствующим заявление актера на предоставление ему гражданства ДНР. После этого под аплодисменты вручил Охлобыстину паспорт. «Слава Донецкой Народной Республике, Слава Русскому миру», — ответил в свою очередь россиянин.

Иван Охлобыстин — последовательный сторонник ДНР. Неоднократно бывал в Донецке, высказывался в поддержку населения Донбасса. В конце 2014 года представил в столице Республики свою новую киноленту «Иерей-сан». Только после этого картина вышла в прокат в России. После первого визита актера в ДНР украинское Госкино запретило к прокату все фильмы с участием Охлобыстина (71 картина).

На пресс-конференции известный кинематографист аннонсировал свой новый проект. «Ни для кого не секрет, что я всегда был ярым сторонником идеи Русского мира. Я с восторгом приветствовал Русскую весну. Донецкая Народная Республика – на данный исторический момент – оплот, форпост Русского мира. Здесь все началось, здесь началась внутренняя консолидация русского народа после долго периода душевной стагнации. Я очень благодарен за это республике.

До этого я был номинальным сторонником Русского мира, теперь стал документально-фактическим.

У нас есть определенные творческие планы, связанные с Донбассом. Сейчас мы работаем над одним проектом. Пока он еще не реализован, озвучивать его смысла нет. Донбасская земля овеяна славой и легендами, она подлежит художественному осмыслению.

Все что могу сделать для республики, я сделаю. Это важно для меня как для гражданина», — сказал Охлобыстин.