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Девять из десяти законопроектов в Верховной Раде попадают в мусорное ведро

опубликовано vinodelov в Ср, 30/11/2016 - 14:15 Новость: тема тэги гео
Верховная рада

Законом становится только каждая десятая депутатская наработка в случае, если его не приходится переписывать. Многие депутаты не посещают заседаний профильных комитетов, где именно и должны разрабатывать законы.

В парламенте VIII созыва почти 90% законопроектов не доходят до стадии голосования, или вообще даже не рассматриваются в профильных комитетах. И этим нынешний состав ВРУ похож на коллег из предыдущего созыва, в которых была такая же «результативность». О производительности депутатов Рады в первой половине 90-х годов, когда законом становился каждый третий проект, нынешним народным избранникам и не мечтать. Теперь количество превышает качество.

«Законопроекты регистрируют десятками, но таких, которые способны принести реальное улучшение, мало. Кроме того, эти проекты, представленные депутатов, коррелируются с их предвыборными лозунгами, программами их партий», — говорит аналитик Александр Неберикут.

В парламенте есть около сотни депутатов, на счету которых — ни одного закона.

Другая судьба — у законопроектов от президента и правительства. «81% проектов, которые в парламент направили из администрации президента Украины, стали законами. Для правительства этот показатель составляет 30%», — говорит Неберикут.

Эксперты утверждают, что интересы АПУ в парламенте лоббируют руководители пропрезидентской фракции. Также на успех могут рассчитывать законопроекты, которые принимают в авральном режиме.

«Это происходит, когда возникают так называемые пожары в какой-нибудь сфере хозяйствования или общественного интереса. Тогда парламент принимает инициативы точечно», — отмечает Ольга Айвазовская.

В парламенте не все депутаты желают законотворческой работы. Посещаемость заседаний профильных комитетов, где собственно и разрабатывают законопроекты, «хромает» так же, как и посещаемость пленарных заседаний. Немало народных избранников просто не ходят ни в комитеты, ни в сессионный зал.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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