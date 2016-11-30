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Беларусь категорически отказалась от украинского мяса

опубликовано vinodelov в Ср, 30/11/2016 - 14:26 Новость: тема тэги гео
свинья

На территории Украины наблюдается массовое распространение африканской чумы у свиней. Из-за этого многие страны запретили ввоз на свою территорию украинского мяса.

В частности, Беларусь запретила ввоз свинины и кормов из Черкасской и Ровенской областей из-за обнаружения в данных регионах вируса африканской чумы свиней.

Об этом говорится в указе департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«Необходимо принять дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Республики Беларусь из Черкасской и Ровенской областей Украины живых свиней, свинины и продуктов их переработки, кожевенного, рогокопитного и кишечного сырья, щетины…», — сказано в документе.

Запрет также распространяется на мясо диких кабанов, охотничьи трофеи, корма и кормовые добавки для животных растительного и животного происхождения, применяемое оборудование для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней, и на корма для кошек и собак, не прошедших термическую обработку.

Аналогичные ограничения были введены в отношении Киевской области с 9 ноября, Полтавской области — с 26 октября, Харьковской области — с 5 сентября, Черновицкой — с 9 сентября, Винницкой, Волынской, Одесской, Николаевской и Сумской областей — в августе.

Согласно информации на сайте ведомства, подобные ограничения были введены еще в феврале на ввоз этой продукции из Житомирской области, в марте — по Кировоградской области, в мае — по Хмельницкой области.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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