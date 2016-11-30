Львовские таможенники обнаружили в посылке контрабандных товаров на более чем 2 млн грн

В почтовом отправлении работники Львовской таможни обнаружили контрабанду 413 мобильных телефонов торговой марки APPLE iPhone, зарядные устройства и 5 часов APPLE Watch. Об этом сообщает управление коммуникаций ГУ ДФС во Львовской области.

На таможенную территорию Украины грузовым транспортным средством ввезено 1678 упаковок груза «международные почтовые отправления». Согласно товаросопроводительных документов, отправителями указано две польские компании — получателем одно из мест международных почтовых оформлений в г. Львов.

Во время таможенного контроля транспортного средства работники таможенного поста «Львов-почтовый» установили, что общее количество и вес груза соответствует данным заявленным в товаросопроводительных документах. Однако, их внимание привлекла посылка весом 111 кг и стоимостью 200 евро. При осмотре этой картонной упаковки были обнаружены другие документы, согласно которым отправителем указано гражданина, проживающего в США, а получателем — гражданина Республики Польша, с указанным вложением: «CELL PHONEN 1p. 111 kg», Стоимостью 449 долларов США.

Во время углубленного осмотра почтового отправления таможенники обнаружили новые и подержанные iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 5 SE, iPhone 4s, зарядные устройства, часы APPLE Watch. В общем — 413 мобильных телефонов и 5 часов.

Выходит, что польская компания для перемещения через таможенную границу Украины товара предоставила водителю документы, содержащие неправдивые данные относительно его стоимости.

В действиях директора польской фирмы видят признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. В отношении него составлен протокол.

Товар изъят. По предварительным подсчетам, стоимость предметов правонарушения более 2 млн гривен.

Дело направят в суд.