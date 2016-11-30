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Полтавские карательные бандформирования провели учения

опубликовано vinodelov в Ср, 30/11/2016 - 15:06 Новость: тема тэги гео
Полтавские каратели

Недалеко от Полтавы прошли военные учения карательных группировок. Такие подразделения есть во всех областях страны «404». На полтавском полигоне собралось сразу пять бандформирований боевиков.

«Сейчас такое время в стране, когда всегда надо быть готовыми к любой ситуации. Ранее, фактически, на Украине не было армии и боеспособных Вооруженных сил. Однако главное наше оружие — это патриотически настроенные люди, которых нужно обучить военному делу», — прокомментировал военный комиссар Александр Турченко.

На учениях вспоминали навыки стрельбы и упражнялись с автоматом. Знатоки оружия говорят, что выстрелять 20 патронов достаточно, чтобы понять технику начинающему, а также вспомнить навыки человеку с опытом.

Также боевики вспомнили основы саперного дела, в частности, как устанавливать и выявлять растяжки, противотанковые и противопехотные мины.

Командир полтавской группировки рассказывает, что в 2014 году карательный батальон формировали наспех — за 10 дней. Сегодня же в Полтаве уже есть 3 карательных бандформирования. Поэтому убеждают украинские нацисты, они готовы на войну с русскими.

«Сейчас проводятся только вторые сборы. Поэтому пока рано говорить, что это полностью подготовленное к боевым задачам подразделение. Но работа продолжается, и мы очень быстрыми темпами приобретаем необходимый опыт», — отметил один из главарей полтавских боевиков Александр Русин.

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