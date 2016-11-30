Недалеко от Полтавы прошли военные учения карательных группировок. Такие подразделения есть во всех областях страны «404». На полтавском полигоне собралось сразу пять бандформирований боевиков.

«Сейчас такое время в стране, когда всегда надо быть готовыми к любой ситуации. Ранее, фактически, на Украине не было армии и боеспособных Вооруженных сил. Однако главное наше оружие — это патриотически настроенные люди, которых нужно обучить военному делу», — прокомментировал военный комиссар Александр Турченко.

На учениях вспоминали навыки стрельбы и упражнялись с автоматом. Знатоки оружия говорят, что выстрелять 20 патронов достаточно, чтобы понять технику начинающему, а также вспомнить навыки человеку с опытом.

Также боевики вспомнили основы саперного дела, в частности, как устанавливать и выявлять растяжки, противотанковые и противопехотные мины.

Командир полтавской группировки рассказывает, что в 2014 году карательный батальон формировали наспех — за 10 дней. Сегодня же в Полтаве уже есть 3 карательных бандформирования. Поэтому убеждают украинские нацисты, они готовы на войну с русскими.

«Сейчас проводятся только вторые сборы. Поэтому пока рано говорить, что это полностью подготовленное к боевым задачам подразделение. Но работа продолжается, и мы очень быстрыми темпами приобретаем необходимый опыт», — отметил один из главарей полтавских боевиков Александр Русин.