Перевозчики Галичины угрожают ехать на Киев — требовать монетизации льгот

Автобусные перевозчики требуют упорядочить льготные перевозки пассажиров и ввести на Львовщине пилотный проект по монетизации льгот. Заявляют, что готовы ехать на Киев отстаивать свои интересы.

Об этом 30 ноября на пресс-конференции заявил председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка.

«Сейчас льготные перевозки возложены на плечи перевозчиков», — заявил И.Велийка.

Он сообщил: совместно с ЛОГА перевозчики разработали пилотный проект по монетизации льгот во Львовской области, его одобрило Мининфраструктуры, однако дальше дело не пошло.

«Надеемся, до конца года на какой-то результат выйдем. Если ничего не будет сделано — все настроены по-боевому, чтобы отстаивать свои интересы по упорядочению льготных перевозок. Готовы выезжать на Киев, чтобы на уровне правительства этот вопрос был урегулирован. На местном уровне решить его невозможно», — заявил И.Велийка.

Председатель Львовской областной организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Кривенко сообщил, что на Львовщине 713 тыс. жителей пользуются правом бесплатного проезда в общественном транспорте. На возмещение за их перевозки нужно выделять 240 млн грн в год. В 2016 году государство прекратило финансировать перевозки льготников, передав полномочия на места, однако таких денег нет в местных бюджетах. Из областного бюджета было выделено лишь 15 млн грн на эти цели.

По словам Ю.Кривенка, перевозчики предлагают, чтобы средства выделялись адресно людям, которые имеют право льготного проезда. Если же средств будет выделено недостаточно, эти пассажиры должны платить за проезд.

По словам директора ООО «МИРА и К» Николая Шкургана, во Львове в этом году было выделено 10 млн грн на компенсацию льготных перевозок, а потребность — 90 млн грн.

Поэтому перевозчики требуют на законодательном уровне упорядочить ситуацию с льготными перевозками.