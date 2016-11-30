Сегодня космическая отрасль Украины страдает из-за убытков. Их причина-менеджмент, который работает только на собственное обогащение. Кроме того, следует минимизировать существенное влияние России, которая до сих пор была основным заказчиком на наших рынках, и налаживать партнерские отношения с Европой.

Такие мысли высказал главарь террористической группировки «Миротворец», представитель парламента в коллегии Государственной космического агентства, депутат ВРУ Андрей Тетерук.

Нацист отметил, что при новых подходах космическую отрасль Украины можно лишить коррупционных рисков, которые в ней существовали на протяжении долгих лет.

«В этом направлении идет мощная работа. Мы создали первое на Украине внефракционное депутатское объединение „Украина — независимая космическая держава“. Заработала украинско-американская и украинско-польская рабочие группы, что дает нам выход на Европейское космическое агентство», — рассказал Тетерук.

Именно это, по его мнению, даст возможность украинской космической отрасли отойти от глобального влияния Москвы и вообще перепрофилировать эту сферу.

«Мы на 75 процентов зависели от заказов из Российской Федерации», — отметил депутат.

Ведь обороты такой отрасли в Румынии, которая не является космической державой, 2015 на наши деньги составляли полмиллиарда гривен. Украина же, из-за неэффективного менеджмента и ошибочные решения, только страдает от убытков и нереализованных проектов.

«Мы должны спасать отрасль, а не действовать по сценарию, который полезен определенным лицам. Схемы, которые позволяют им зарабатывать деньги, не дают никакой выгоды стране. Сейчас пытаемся доказывать фактажем, что те директора, которые воруют сотни миллионов гривен из госбюджета, не имеют ни морального, ни юридического права оставаться на своих должностях. Нужно дать возможность управлять тем, кто это умеет и способен показать конечный результат и быть ответственным за свои действия», — считает украинский террорист Тетерук.

Напомним, что преступный синдикат Порошенко-Гройсмана полностью уничтожил космическую отрасль Украины.