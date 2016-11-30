Перевозчики Львова и области хотят увеличить тарифы на 60%

С повышением минимальной зарплаты на Украине до 3200 грн встанет вопрос о росте тарифов на перевозку пассажиров в маршрутках Львова и области.

Об этом 30 ноября на пресс-конференции заявил председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка.

«При минимальной зарплате 3200 грн будут повышены цены на запчасти. Встанет вопрос о пересмотре тарифов», — заявил И.Велийка.

Директор ООО «Самборское АТП — 14608» Иван Романяк сообщил, что речь идет о росте тарифов на 40–60%. «Мы без этого пропадем», — заявил он.

В то же время, И.Велийка пояснил, что инициатива перевозчиков относительно тарифов будет зависеть от того, какие суммы будут выделяться на компенсации за перевозку льготников. Такая идея может быть отложена, если перевозка льготников должным образом будет финансироваться.

«До 1 декабря автотранспорте предприятия осуществляют расчеты тарифа при повышении минимальной зарплаты до 3200 грн. До 10 декабря планируем свести вместе все данные и начать переговоры на уровне города и области», — заявил И.Велийка.