Федот-стрелец, как угроза украинской незвисимости...

Почти за три года (2014-2016 гг.) Госкино Украины по инициативе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отказало в государственной регистрации и отменило прокатные удостоверения на трансляцию более 500 фильмам и сериалов российского производства.

Полный список «запретного кино» можно найти на сайте Нацсовета. Последний, накладывая табу на кинопродукцию, строго руководствуется законами Украины «О кинематографии» и «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Под подобный запрет попал даже мультфильм «Про Федота-стрельца, удалого молодца» по мотивам сказки Леонида Филатова, а еще 10-я серия сериала «Мастер и Маргарита» (то есть, остальные показывать можно!).

«Поскольку такая работа в рамках защиты информационного пространства продолжается, этот перечень будет дополняться», - говорится в сообщении Нацсовета блюстителей чистоты украинского телеэфира.