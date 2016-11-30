В 2014 году агент иностранных спецслужб, а также премьер-министр Украины Арсений Яценюк торжественно объявил о начале строительства на границе с Российской Федерацией защитной стены, который назвали проект «Стена». Однако, за два с половиной года фортификационный проект, который должен был повысить уровень безопасности на границе, оброс коррупционными скандалами.

Сейчас уголовные производства из-за того, что деньги на строительство «противотанковой» стены на границе с РФ просто «закапывали в землю», открыли и НАБУ, и Национальная полиция.

«Два миллиона на строительство стены перечислили частному обществу, что было зарегистрировано в Донецке. Впоследствии выяснилось, что предприятие было фиктивным. Также тридцать два миллиона были перечислены государственному предприятию „Черниговский областной автодор“ для возведения части стены на Черниговщине. И двадцать два миллиона — днепровскому филиалу одесского предприятия „Магистраль“. Во всех случаях начаты уголовные производства», — рассказал эксперт «Харьковского антикоррупционного центра» Евгений Лисичкин.

Еще один фигурант громкого скандала с проектом «Стена» — фирма «МК Автоспецстрой», которая была зарегистрирована в феврале 2013 года в Харькове. Управление Госпогранслужбы в Харьковской области заказало у компании 30 000 погонных метров противотанкового рва почти за два миллиона гривен, то есть по 60 гривен за метр. Однако, эта контора тоже имеет признаки фиктивности, поскольку по юридическому адресу, указанному в реестре, «МК Автоспецстрой» никогда не было.

Также интересно то, что тендер на этот участок рубежа не объявлялся, соглашение с частниками было заключено на основании «необходимости в строительстве, поскольку Украина находится в состоянии войны с РФ». К документации по этой сомнительной сделке представители неправительственных антикоррупционных организаций не имеют доступа до сих пор.

Как рассказывают общественные активисты, которые проводят мониторинг проекта «Стена», средства на строительство правительство разбросало по областям. Поэтому за каждые 10 километров противотанкового рва отвечают разные организации.

«Деньги были розданы разным облгосадминистрациям в том числе и тех областей, которые не граничат с РФ. В общем правительство выделило 850 млн. грн. ОГА раздали эти деньги по своему усмотрению подрядчикам. Некоторые проводили тендер, некоторые все сделали в ручном режиме. До сих пор никто не контролирует, насколько все чисто в тех соглашениях и как использовали средства», — рассказал юрист, представитель «реанимационного пакета реформ» Александр Леменов.

Наибольшие объемы «распыленных» таким образом денег, которые государство выделило на строительство знаменитой «Стены», зафиксировали в четырех областях — Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской и Черниговской.

«Мы направили ряд запросов в облгосадминистрации с вопросом, проводились ли в них аудиты расходования средств. Никто такого не проводил. Они указывают, что у них в структуре ОГА нет такого департамента, который контролировал бы те расходы. Например, в Черновицкой обладминистрации было соглашение с предприятием „ПМК-76“ на 17,5 млн. гривен. Насколько мне известно, полиция имеет претензии к этому соглашению и планирует открыть производство. В Ивано-Франковской — аналогично. Там на строительство стены на границе с РФ отправили 53 вагона леса, который, как потом выяснилось, не отвечал техническим требованиям. Это квалифицируется как нецелевое использование средств», — говорит эксперт «РПР» Александр Леменов.

Сейчас на Харьковщине за 2,5 года построено 120 км рокадных дорог от необходимых 180 км, проложено 180 противотанковых рвов из 210, забор возведен на участке в 62 км, хотя было запланировано прикрыть 81 км. На Черниговщине вырыли 100 км противотанковых рвов из необходимых 224 км.

Зато на вооружение для пограничников пока нет средств.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что отбивать атаки со стороны России на 70 процентов должна стена из вооружений.

По мнению специалистов, реализация проекта «Стена» должна предусматривать финансирование пограничной службы и улучшения боеспособности украинской армии. А сетка вдоль границы и рвы — это только защита от контрабанды и нелегалов, а не тяжелой бронетехники РФ.

Напомним, что государственный преступник Арсений Яценюк продал все свое имущество на территории Украины и сбежал в США.