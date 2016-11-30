«Кровавый пастор» Турчинов хочет ввести визовый режим с Россией

«Еще раз повторю, нам нужна очень жесткая визовая политика с Россией, при всех проблемах украинцев, которые находятся в РФ, мы должны исходить из интересов страны. Безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим, без всяких исключений, — с Россией», — заявил глава СНБО Украины Александр Турчинов в интервью киевскому изданию. Напомним: именно Турчинов в апреле 2014 года развязал войну на Донбассе под видом так называемой «АТО». За это и за то, что глава СНБО по выходным читает проповеди в баптистской церкви, Турчинову на Украине дали прозвище «кровавый пастор».

«У нас действительно много гастарбайтеров в России. Да, может быть, не из-за самых лучших жизненных обстоятельств они вынуждены были туда выехать. Но я хочу сказать очевидную вещь: у нас идет война с Россией. И мы жестко должны контролировать любое перемещение через украинско-российскую границу», — подчеркнул Турчинов. По его словам, спецслужбы РФ якобы ведут активную работу по вербовке украинцев в России, а при отказе, «бросают за решетку, рассказывая, что он преступник или диверсант украинской разведки». Именно так, по мнению «кровавого пастора» Турчинова, поступили с «украинским журналистом» Романом Сущенко. Его мечта — жесткий контроль за пересечением границы с Россией каждого украинца, а визы — отличный инструмент для этого.