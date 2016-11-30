Отмена моратория на вывоз древесины экономически невыгодна Украине, — украинский пропагандист

Запрет экспорта древесины дает возможность привлечь в украинскую экономику около 500 миллионов евро в течение десяти лет. В свою очередь, кредит, который взамен предлагает ЕС, составляет всего 600 млн евро.

Эксперт отметила, что даже исходя из чисто экономических интересов, отмена моратория на экспорт сырья для древесной промышленности невыгодна Украине: «Давайте рассмотрим экономический аспект этого требования: сейчас тот объем древесины, который запрещен к вывозу, обрабатывается украинской промышленностью. Добавленная стоимость от обработки древесины составляет 400 — 500 млн евро. Запрет, который сейчас действует, рассчитан на 10 лет. Если отменяем запрет, в обмен получаем 600 млн евро в качестве кредита, который еще надо отдавать. Свою обрабатывающую промышленность мы лишаем возможность работать с сырьем. То есть, мы имеем добавленную стоимость в размере 5 млрд евро плюс рабочие места в обмен на 600 млн евро финансовой помощи. С экономической точки зрения это очень спорный вопрос».

Юлия Осмоловская подчеркнула, что отказ или согласие Украины отменить мораторий не повлияет на решение ЕС о безвизовом режиме: «Непосредственной привязки к предоставлению или непредоставлению безвизового режима здесь нет. Однако, если не отменим мораторий — это будет означать еще один шаг назад в диалоге между Украиной и ЕС. Кроме этого, не совсем понятно как Порошенко будет выполнять свое обещание отменить мораторий, ведь есть сомнения, что в парламенте для этого насобираются голоса. Таким образом, Порошенко может поставить себя в неловкую ситуацию перед европейскими учреждениями».