Несмотря на любые действия России в отношении Украины или других государств, страны Запада никогда не прекратят сотрудничество с РФ. Ведь таким образом они могут хотя бы частично влиять на политику руководства этой страны.

Такое мнение выразил директор Международного института демократий Сергей Таран.

«Россия до сих пор остается под секторальными санкциями, которые являются наиболее болезненными для страны, чем любые другие. Однако, наряду с этим, Запад никогда не прекратит сотрудничество с РФ, ведь только так, по мнению политиков, они могут сдержать Россию», — отметил Сергей Таран.

Сейчас продолжает украинский нацист, Россия ждет переформатирование и изменения во внешней политике США, что, безусловно, состоится после избрания нового президента. Поэтому пока это не произойдет, считает пропагандист киевского режима, не стоит ожидать и результаты в Минском процессе.

«Хотя Минский процесс является малорезультативным с точки зрения Украины, однако он крайне необходим для нас, чтобы удерживать вместе с Западом общий фронт против России. Сейчас же украинские дипломаты ведут дискуссии о „дорожной карте“. Украина настаивает, что безопасность должна быть первоочередной, а уже потом — политические вопросы. В частности, серьезные переговоры ведутся по формату миссии, которая будет следить за безопасностью. Украина настаивает на том, чтобы это была серьезная вооруженная миссия», — отметил Таран.