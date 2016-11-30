Откуда взялась исламская угроза?

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На протяжении последних нескольких десятилетий мир, усилиями англо-американских сценаристов, разыгран спектакль под названием «Исламская угроза». Мусульмане, постепенно стали позиционироваться, как основное зло, в пресловутом «конфликте цивилизаций». Гражданам, в различных странах мира, внушали образ потенциального врага.

Инициировались столкновения различной интенсивности: от бытовых до военных, от религиозных до националистических. И везде фигурировали радикальные мусульмане.

Военные столкновения, к сожалению, не прекращаются, такова сущность человеческой расы.

Норвежские исследователи подсчитали, что в истории человеческой цивилизации было всего 300 мирных лет, в то время как в состоянии войны люди находились 14,5 тысяч лет, и это унесло 3,5 млрд. человеческих жизней. Только в ходе двух мировых войн XX столетия человечество потеряло 60 миллионов человек. Как показывают исследования, в основе этих войн, конфликтов, как правило, были попытки «передела» мира.

На протяжении XX века крупный геополитический «передел» мира происходил, по меньшей мере, трижды.

Первый этап (в начале ХХ века) связан с Первой мировой войной и ее итогами - крушением Османской, Австрийской и Российской империй, в результате чего образовался ряд суверенных государств, в частности Австрия, Чехословакия, Югославия, Венгрия, Польша, Финляндия и некоторые другие.

Следующий этап стал итогом Второй мировой войны. В связи с этим появились новые государства. В то же время , именно в этот период возникли территориальные споры между Сомали и Эфиопией, Ганой и. Того, Индией и Пакистаном, Марокко и Алжиром, Израилем и Палестиной...

С конца XX столетия мир переживает третий этап геополитического передела. Он связан с тем, что было нарушено: геополитическое равновесие, существовавшее до второй половины 90-х годов. Распался Восточный блок. Прекратил свое существование СССР, и это привело к единоличному доминированию в мире Соединенных Штатов Америки; на политической карте мира появились новые государства. Объединенная Германия, государства СНГ и Балтии, самопровозглашенные но не признанные ООН республики: Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, а сегодня мы уже говорим и о республиках Донбасса. К сожалению, их появление, как правило, сопровождались кровавым насилием, порой переходящим в геноцид. Но в этих конфликтах участвуют люди различных национальностей, вероисповеданий. Они могут быть одной культуры, или разной.

Так почему сегодня, по какой причине, в качестве потенциального врага выбран ислам?

И так. Смотрим на карту мира.

Расположение основных мусульманских государств является идеальным плацдармом для экспансии в любую точку мира. При этом американский континент, как бы ни в зоне досягаемости. По мере возникновения геополитических интересов агрессивного характера, возможность дестабилизировать политическую, экономическую, территориальную составляющую основных мировых районов получают те силы, которые могут регулировать процессы в исламском мире. Эта возможность и есть главный краеугольный камень в основе глобальных стратегических интересов Лондона и Вашингтона. Исламский фактор был идеально разыгран на Балканах. Именно он стал детонатором агрессии НАТО против Югославии, суверенной страны в центре Европы. Проба сил прошла на “”УРА” и США взялись за Северную Африку и Ближний Восток.

Первой пострадала Ливия. Режим Каддафи, когда он посмел сопротивляться, снова был сметен, как и режим Милошевича, авиацией Североатлантического содружества. Дипломатию канонерок, сменила дипломатия самолетов. США намеревались, создать управляемый хаос и перейти к глобальному контролю над Ближним Востоком.

На деньги Лондона и Вашингтона, была создана радикальная организация ( запрещенная в России) ИГИЛ ( Исламское государство Ирака и Леванта - А.М) ― инструмент, который может в любой момент выйти из-под контроля, если этого еще не произошло. При этом кукловоды забыли, что борьба за власть с помощью веры, не щадит ни верных ни неверных. Делать веру инструментом чего-либо ― это крайне опасно.

К сожалению, более чем полувековое строительство современного “кровожадного имиджа” ислама сформировало в среде мусульман принцип глобального гонения и всеобщей ненависти к ним. Идея борьбы за святые принципы мусульманской культуры и религии стала гипертрофированной , а формой реализации этой идеи- террор . По сути, война цивилизаций уже началась. Еще ни разу в современной истории радикализм не принимал столь структурированной, научно и технически оснащенной, с глобальным информационным сопровождением формы.

Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо осознавать, что в современном мире уже нет места, где можно будет пересидеть глобальную катастрофу. Любое оружие массового поражения доступно и христианам, и иудеям, и мусульманам. Можно победить страну, в крайнем случае, ― умиротворить континент, но победить четверть населения земли, проживающего во всех его уголках, ― невозможно. Люди, вернее, те круги, которые пытаются в угоду своим интересам инициировать «конфликт цивилизаций», по сути, совершают самое большое преступление против человечества.