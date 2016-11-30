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Главная МГБ ЛНР проверяет всех интернет-друзей задержанного блогера-экстремиста опубликовано Nvb2003 в Ср, 30/11/2016 - 20:08

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: МГБ ЛНР располагает данными всех интернет-друзей обвиненного в государственной измене блогера Эдуарда Неделяева. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Напомним, что сотрудники МГБ ЛНР задержали в Луганске связанного с украинским нацбатом "Айдар" интернет-блогера Эдуарда Неделяева, обвиняемого в шпионаже и государственной измене.

"Обращаем внимание, что сразу после задержания Эдуарда Неделяева большинство блогеров в массовом порядке начали чистить свой контент в соцсетях и удалять Неделяева из друзей", - сообщила представитель МГБ.

"Сообщаем, что все контакты зафиксированы, установлены и на данный момент изучаются сотрудниками МГБ", - отметила она.

"В настоящий момент МГБ ЛНР проверяет связи задержанного, в том числе и в сети интернет, изучает скриншоты публичных выступлений и призывов задержанного", - уточнила Любенко.

"МГБ ЛНР проводится предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина Неделяева Эдуарда Владимировича, по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 343 Уголовного кодекса – "Государственная измена в форме шпионажа" и статьей 343 Уголовного кодекса – "Возбуждение ненависти или вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства", - напомнила она.

Руководитель центра по связям с общественностью отметила, что "у следствия появились вопросы еще одному активному пользователю интернет-сети, в материалах которого, специалисты также усмотрели призывы к разжиганию ненависти". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее