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Главная Захарченко вручил паспорт гражданина ДНР российскому актеру Ивану Охлобыстину опубликовано Nvb2003 в Ср, 30/11/2016 - 20:12

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 30 ноября, Глава ДНР Александр Захарченко вручил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики российскому актеру Ивану Охлобыстину. Актер написал заявление на имя Главы ДНР Александра Захарченко, в котором указал, что он «абсолютно предан идеалам Русского мира». В торжественной обстановке Глава Республики вручил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики Ивану Ивановичу Охлобыстину. «Служу Донецкой Народной Республике и России! Слава России!», — с такими словами Иван Охлобыстин принял паспорт ДНР. Также актер отметил, что он всегда был непреклонным сторонником единого Русского мира: «Я всегда с восторгом приветствовал Русскую весну, и Донецкая Народная Республика – это оплот Русского мира. Здесь началась консолидация русского народа после долгого периода душевной стагнации. За это я благодарен Республике. Я всегда был номинальным сторонником мира, а сейчас я стал гражданином Донецкой Народной Республики». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее