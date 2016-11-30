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Окопная жизнь ВСУ: украинские вояки жгут свои вещи в буржуйках, чтобы согреться

опубликовано vinodelov в Ср, 30/11/2016 - 20:17 Новость: тема тэги гео
вояки

Они вынуждены сами покупать уголь для своего обогрева, поскольку Киев и минобороны не в состоянии обеспечить топливом бойцов ВСУ. Об этом с возмущением пишет украинский журналист Роман Бочкала. По его словам, несколько подразделений ВСУ в зоне «АТО» сейчас перебрались на другое место дислокации и теперь обживаются там, сжигая старые вещи в буржуйках, которые в прошлом году им «подогнали» украинские волонтеры.

«Мороз ударил, мерзнут пацаны… А угля нет. На Донбассе. Для военных. Одно уважаемое подразделение вывели на комплектацию с передка в прифронтовой тыл. „Расквартировали“ в палатках. Ну и грейтесь как хотите. Хорошо — волонтерские буржуйки с прошлых зим остались. Но топить их нечем. В ход пошли носки и стоптанные валенки… Вот ребята и позвонили. Переслали им 5000 грн — хватило на полторы тонны + за доставку. А тем временем с „дырки“ шуруют эшелоны с углем…» — сокрушается Бочкала.

В этом году, по словам журналиста, украинские волонтеры по-прежнему покупают для «самой сильной армии Европы» уголь, чтобы украинские военные не замерзли в степях Донбасса, тем более, что синоптики в первые дни декабря обещают морозы до 14 градусов.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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