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Главная Брифинг участников саммита студенческих лидеров стран СНГ опубликовано Nvb2003 в Ср, 30/11/2016 - 20:26

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Делегация ЛНР приняла участие в саммите студенческих лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств, который прошел с 24 по 27 ноября в Севастополе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник отдела по делам молодежи управления спорта и молодежи Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин. Он отметил, что представители ЛНР приняли участие в форуме наравне с представителями из стран СНГ, при этом украинская делегация от участия в саммите отказалась.

Начальник отдела пояснил, что целью саммита является "развитие социально-значимой деятельности студенческих и молодежных лидеров государств-участников СНГ, а также развитие навыков презентации своей страны и отстаивание национальных интересов".

"Делегацию ЛНР представили наши активисты, наверное, самого многочисленного общественного объединения - Ассоциации молодежи Луганщины, руководители студенческого объединения "Молодая Республика" и волонтер "Совета молодежных и детских объединений Луганщины", - уточнил Олексин.

"На саммите наша делегация представила культурные традиции Луганщины, поделилась опытом работы молодежных организациях на территории Луганска и ЛНР, представили модель взаимодействия общественных объединений и органов власти Республики", - пояснил представитель Минкультуры.

Один из участников саммита, активист объединения ЛНР "Молодая Республика" Александр Комлач сообщил, что в ходе саммита были налажены контакты с рядом российских вузов и коллегами из Абхазии.

"У нас наметились довольно крупные в масштабах ЛНР проекты - как с МГУ, с Севастопольским университетом. Налажены тесные контакты у нас Республикой Абхазия, а именно с организацией "Молодая Абхазия", - уточнил он.

"Это важный шаг, своеобразный выход ЛНР на международную арену. И ни для кого не секрет, что нам очень важно сотрудничество с нашими братьями из России, что мы и собираемся наладить", - добавил Комлач. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее