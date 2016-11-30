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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 30 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 30/11/2016 - 21:28

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики тысяча двести семьдесят раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 30 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил сорок шесть артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, двести восемьдесят четыре мины калибра 120 и 82 мм и десять танковых снарядов. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских боевиков Панченко, Брусова, Грузевича, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Озеряновка, Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Докучаевск, Новоласпа, Коминтерново, Дзержинское, Саханка, Безыменное и поселок Трудовские Петровского района Донецка», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее