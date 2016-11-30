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Главная Брифинг официального представителя НМ ЛНР на 30 ноября 2016 года + English Subtitles опубликовано Nvb2003 в Ср, 30/11/2016 - 21:30

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики разместили склад ракетного и артиллерийского вооружения (РАВ) в подвале одного из жилых домов на окраине Попасной. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Помимо личного состава и вооружения, вооруженные силы Украины продолжают перемещать к линии соприкосновения большое количество боеприпасов", - отметил он.

"Так, в зоне ответственности 24-й бригады в двух килоеметрах северо-западнее населенного пункта Попасная выявлено размещение складов ракетно-артиллерийского вооружения. Склады размещены на открытой площадке, огорожены колючей проволокой и охраняются караулом, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики. - Также отмечено размещение складов РАВ на восточной окраине населенного пункта Попасная в подвале жилого дома".

"Таким образом, военные преступники наращивают запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР и обстрелов территории Республики", - пояснил майор. Марочко также сообщил о продолжении внутренней ротации военнослужащих на передовых позициях в зоне ответственности 14-й механизированной бригады и обеспечении военным имуществом подразделений.

"Стало известно о передвижении двух колонн вооружений и военной техники противника. Первая колонна в составе двух единиц автомобильной техники и одна БМП (боевая машина пехоты – примечание ЛИЦ) проследовала из населенного пункта Болотенное на позиции опорного пункта 14-й механизированной бригады в районе урочища Шаров Кут, предположительно, для замены подразделений на передовой позиции", - рассказал майор.

"Вторая колонна в составе четырех единиц автомобильной техники в сопровождении БТР (бронетранспортера - примечание ЛИЦ), проследовала из населенного пункта Артема в направлении населенного пункта Счастье. Предположительно, осуществлялся подвоз военного имущества и продовольствия со складов 14-й механизированной бригады", - добавил Марочко.

"Кроме того, командованием 93-й механизированной бригады проводятся занятия с подчиненными подразделениями в целях поддержания боевой готовности", - отметил он.

"Так, стало известно о проведении тренировки по отражению нападения противника на сторожевую заставу с занятием огневых позиций и перемещению техники на позициях 93-й бригады вооруженных сил Украины недалеко от линии боевого соприкосновения, в 4 км южнее населенного пункта Крымское", - уточнил представитель Народной милиции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее