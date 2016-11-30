Украинские вояки активно подвозят боеприпасы к позициям на фронте

В село Новозвановка Попаснянского района (оккупированная украинскими войсками часть территории Луганской Народной Республики) украинские вояки 29 ноября подтянули три бронетранспортера.

Следом за броневой техникой в село прибыли также три грузовых автомобиля с артиллерийскими и минометными боеприпасами.

Снаряды и мины были разгружены из машин и сразу распределены по позициям украинской армии, где располагаются артиллерийские и минометные подразделения. А бронетранспортеры рассредоточились неподалеку от находящегося у Новозвановки контрольно-пропускного пункта.