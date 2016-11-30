Мариупольцы протестуют против завышенных газовых тарифов кувалдой

В Мариуполе зафиксированы три случая, когда жители города кувалдой разбили надомные газовые счётчики. По этому поводу срочно созвано совещание городской власти.

Как сообщил руководитель «Мариупольгаза» Григорий Шекула, таким, в общем-то, варварским способом, люди показывают недовольство власти непомерно высокими тарифами на газ. «На днях был разбит счётчик на ул. Зелинского, 19. Неизвестные открыли коробку и кувалдой разбили счётчик, полностью уничтожив его. Ещё два подобных случая произошло на Левобережье», — заявил руководитель «Мариупольгаза».

Тарифы на природный газ для населения Украины сегодня завышены почти в два раза. Только за первое полугодие 2016 года НАК «Нафтогаз», благодаря этому, «заработал» на населении 12 млрд. гривен прибыли. Это означает, что «Нафтогаз» продает газ населению с рентабельностью в 40%, что является недопустимым. Такая ситуация стараниями власти майданщиков сложилась на Украине не только с газом, но и с тарифами на отопление и воду. В связи с этим в Киеве и других городах Украины с начала ноября проходят массовые акции протеста. А мариупольцы протестуют кувалдой…