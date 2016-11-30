На Украине снова повышают тариф на газ для населения, теперь — на 25%

С января 2017 года правительство Украины снова намерено поднять тариф на газ для населения. Он вырастет еще на 25% от нынешнего и составит около 8500 грн. за тысячу кубометров. В Кабмине говорят, что только в таком случае цена покроет на сто процентов стоимость природного газа. Следом, сообщают населению Украины, вырастут и тарифы на отопление.

Украинский аналитик Андрей Вигиринский прокомментировал реакцию украинцев на очередное подорожание коммуналки: «Семейные бюджеты украинцев — это их личная забота, — сказал он. — Пора уже понять: так не бывает, чтобы вам в кошелек положили вдвое большую минималку и при этом не обязали нести дополнительные расходы. Так что спасение утопающих по-прежнему дело рук самих утопающих. Не хотите быть „рабом платежек“ — сокращайте потребление, экономьте и платите только за то, что вы потребляете, а не за то, что рассчитывают ложные методические формулы».

Напомним, что со следующего года правительство Украины собирается поднять в два раза минимальную заработную плату до 3200 гривен.