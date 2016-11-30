Террористам ОУН, которые подрезали во Львове сотрудников СБУ и ЛОГА, вынесли окончательный приговор

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений приговор Галицкого районного суда Львова четырем задержанным, которые еще в феврале прошлого года ранили ножом на улице двух львовян — сотрудников СБУ и Львовской ОГА. Все четверо — террористы карательного батальона ОУН (Организация украинских националистов). Трое из них получили условный срок, один — реальный.

Напомним, в феврале 2015 вблизи горсовета четверо карателей батальона ОУН, которые вернулись на ротацию с Донбасса (села Пески) напали на таксиста. Драка началась из-за отказа таксиста везти бесплатно ребят к месту назначения. За таксиста вступились двое львовян, работник СБУ и помощник председателя облгосадминистрации, которые проходили мимо. Четверо обвиняемых набросились на этих львовян и ранили их ножом. Оба оказались в больнице в тяжелом состоянии, но, к счастью, выздоровели.

Михаилу Марзак, который применил холодное оружие, суд приговорил 4,5 года лишения свободы. Другие террористы, участники инцидента, получили по 5 лет условно. Судебный процесс длился почти 2 года, год подозреваемые провели в следственном изоляторе, суд неоднократно пикетировали и даже блокировали.

«Приговор Галицкого суда в отношении трех моих подзащитных оставили в силе. Я считаю, что это справедливо, потому что люди остались на свободе. По Марзаку — приговор, считаю, слишком строгим, при том что это первая его судимость, он является участником «АТО», что документально подтверждено «, — сказала адвокат Светлана Кусьпись.