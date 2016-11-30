«Донбасс. Хроники ангелов» — фотовыставка в прифронтовом Донецке

Открытие фотовыставки состоялась в среду, 30 ноября, в республиканском краеведческом музее. Она посвящена боевым действиям в шахтерском крае во время так называемой «АТО», развязанной Киевом. Работы для выставки предоставили военкоры, прошедшие фронтовыми дорогами ДНР.

«Сегодня открылась самая объективная выставка. Через объективы своих камер фронтовые корреспонденты увидели происходившие в Республике события такими, какими они были. Это и летопись нашей Республики, и наш призыв к миру», — сказала на открытии выставки и.о. министра информации ДНР Елена Никитина.

Экспозиция включает 50 фоторабот девяти авторов. Большая часть снимков сделана на передовой. Отдельный раздел посвящен Герою ДНР, полковнику Арсению Павлову (позывной «Моторола»), погибшему недавно от рук террористов, которые заложили взрывчатку в лифте дома, где жил командир батальона «Спарта».

Фотовыставка «Донбасс. Хроника ангелов» в Донецком республиканском краеведческом музее продлится до середины декабря.