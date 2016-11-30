Украина настойчиво «изолируется» от России: осталось аннулировать 357 договоров

Когда стало ясно, что пограничная «стена» между Украиной и Россией, строительство которой так громко анонсировалось, оказалась фейком, а деньги на нее большей частью были разворованы, начался новый этап «изоляции» от РФ.

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко предложила провести ревизию более 350 договоренностей с Россией, чтобы аннулировать те, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности. «База всех соглашений с Россией, подписанных за 25 лет независимости, требует полной ревизии для аннулирования всех договоренностей, которые представляют угрозу для национальной безопасности», — заявила Гопко. Она отметила, что число таких договоров достигает 357, и почти все они «угрожают национальной безопасности» страны майдана.

Гопко считает «позорной новостью», что Киев только сейчас аннулировал соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания (это произошло 30 ноября).

В то же самое время на Украине проходят массовые акции протеста работников предприятий, которые требуют возобновления тесных экономических связей в Россией.