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Многие нардепы заваливают Раду законопроектами ради статистики, — кухонный эксперт

опубликовано vinodelov в Ср, 30/11/2016 - 22:51 Новость: тема тэги гео
Тарас Черновол

Депутаты Верховной Рады текущего созыва увлекаются «спамом» законопроектов ради улучшения статистики. Такое мнение озвучил бывший член Партии регионов, украинский нацист Тарас Черновол.

«Сейчас появилось много депутатского „спама“, когда избранники вносят инициативы с целью улучшения индивидуальной статистики, популизма и тому подобное. В предыдущих созывах к разработке законопроектов подходили более ответственно», — подчеркнул Тарас Черновол.

По его словам, именно поэтому сейчас народные депутаты не спешат с принятием так называемого «Плана Кокса» — рекомендаций, сделанных миссией Европарламента во главе с Пэтом Коксом, которые призваны реформировать и усилить эффективность работы Верховной Рады Украины.

«Этот план должен будет бороться с бессмысленным депутатским „спамом“, но народные избранники этого не хотят», — уверен экс-нардеп.

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