Политики обольщают избирателей демагогией о ядерном статусе и вступлении в ЕС, — эксперт

Кандидаты в народные депутаты от выборов к выборам раздают украинцам обещания, воплощение которых в жизнь не зависит от главного законодательного органа страны. Об этом заявила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Хорошо, что народные депутаты не выполняют своих предвыборных обещаний, потому что они не стоят той бумаги, на котором распечатаны. Они чисто есть популистскими. Верить им — вопросы образования и просвещения самих граждан. Невозможно сейчас, например, вернуться к курсу доллара по пять гривен. Это праздный лозунг. Однако, с каждыми новыми выборами мы наблюдаем, что за популистов голосует много людей», — утверждает Ольга Айвазовская.

По мнению експерта, топовая тройка нереальных обещаний, которыми привлекали избирателей в течение последних лет, состоит из лозунгов вернуть Украине ядерное вооружение, добиться вступления в ЕС и построить стену на границе с РФ. Эти тезисы изначально были популистскими, говорит Айвазовская, поскольку их выполнение не зависит от депутатов Верховной Рады.

К слову, Верховная Рада VIII созыва, проработала уже 2 года, имеет две самые большие проблемы — непрофессионализм депутатов и популизм. Так считает политический эксперт Ярослав Павловский.

«Работа этого парламента характерна большим количеством законодательных инициатив, но только каждый 10 законопроект приняли. Это свидетельствует о мнимой видимости работы многих депутатов и их безответственность», — говорит политический эксперт.