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Главная Сводка событий Новороссии за 30 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 30/11/2016 - 23:11

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: В селе Желтое линия электропередачи и жилые дома повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Также повреждены хозяйственные постройки. По данным Народной милиции, последствия обстрелов зафиксировали наблюдатели миссии ОБСЕ.

Вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка трое украинских военных пострадали в Луганской области за сутки в результате обстрелов.

Украинские силовики за минувшие сутки обстреляли район КПП "Станица Луганская". Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.

Минобороны ДНР опровергло заявление Киева об обстреле ополченцами Авдеевки в Донбассе, назвав его очередной провокацией. Ранее в среду руководитель управления национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что мирный житель ранен в результате обстрела Авдеевки ополченцами, также повреждены два дома. По словам Эдуарда Басурина, это "очередное провокационное, лживое заявление. Таким образом они поддерживают напряжение. Армия ДНР соблюдает режим прекращения огня. Не исключено, что могли быть их внутренние разборки между подразделениями, а ответственность за последствия таких взаимных обстрелов пытаются переложить на нас".

Около 20 домов получили повреждения в результате ночного обстрела на юге ДНР. Два села обесточены. "В селе Ленинское в результате обстрела повреждены еще жилые дома. Пострадавших нет, у одной женщины и ее сына легкая контузия, в больницу они не обращались", — сообщили в администрации. По данным местных властей, огонь велся из тяжелых орудий, жители провели ночь в подвалах. В результате обстрела повреждены линии электропередачи. Села Ленинское и Саханка полностью обесточены. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее