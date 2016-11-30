Песенный флэшмоб подхватил Днепропетровск: спели знаменитую «Катюшу»

Жители города на Днепре поддержали всеукраинский флэшмоб с советскими песнями и исполнили на железнодорожном вокзале песню времен Великой отечественной войны — «Катюшу». После этого участники акции выпустили в небо тридцать белых голубей, как символ мира.

Напомним: ранее в рамках флэшмоба в Запорожье на вокзале студенты местного музучилища спели песню «Родная улица» из кинофильма «Весна на Заречной улице», в Харькове жители исполнили «Старый клен» из знаменитого советского фильма «Девчата"а в Одессе — «Смуглянку» из культовой киноленты «В бой идут одни старики».