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Песенный флэшмоб подхватил Днепропетровск: спели знаменитую «Катюшу»

опубликовано vinodelov в Ср, 30/11/2016 - 23:38 Новость: тема тэги гео

Жители города на Днепре поддержали всеукраинский флэшмоб с советскими песнями и исполнили на железнодорожном вокзале песню времен Великой отечественной войны — «Катюшу». После этого участники акции выпустили в небо тридцать белых голубей, как символ мира.

Напомним: ранее в рамках флэшмоба в Запорожье на вокзале студенты местного музучилища спели песню «Родная улица» из кинофильма «Весна на Заречной улице», в Харькове жители исполнили «Старый клен» из знаменитого советского фильма «Девчата"а в Одессе — «Смуглянку» из культовой киноленты «В бой идут одни старики».

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