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Без самолетов

опубликовано Артем Смолов в Чт, 01/12/2016 - 01:05 Статья: тема тэги гео
Асад и ополчение
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что своего успеха в Алеппо сирийские правительственные силы и их союзники добились за счет высокого морального духа, возросшей выучки командиров и правильных тактических действий в условиях боев в городе. Ситуацию в Алеппо эксперт расценивает как перелом в боевых действиях. Вместе с этим, боевики все меньше и меньше пользуются популярностью у местного населения, а это для "повстанческой войны" является крайне важным фактором.

Любопытно, что успехи в Алеппо были достигнуты правительственными силами даже при отсутствии поддержки наступления с воздуха. После известной пропагандистско-политической кампании в ООН и западных странах ВКС РФ и ВВС Сирии прекратили удары в районе Алеппо. Игорь Коротченко видит дальнейший военно-политический процесс в Сирии как цепь последовательных действий, в числе которых окончательное освобождение Алеппо от боевиков, достижение компромисса со стороны российского руководства с новой американской администрацией, разделение боевиков на "террористов" и "оппозиционеров", уничтожение первых и политические переговоры со вторыми.

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