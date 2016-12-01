Ток-шоу оказалось не нужно

Известному российскому телеведущему Владимиру Соловьеву понравилось в Минске. Он обратил внимание на хорошего качества аэропорт, приветливых людей, красивый (отстроенный после Великой Отечественной войны - ред.) город, хороший и чистый, подстриженные газоны (хоть их создают и местные сотрудники, а не приезжие гастрабайтеры). Отличные автомобильные дороги, которые производят впечатление на фоне не только российских, но и европейских трасс (хоть в Белоруссии и нет "Платона"). Не понравилось другое.

Встреча, на которую вроде бы неплохо продавались билеты, не состоялась по какому-то "непонятному явлению", билеты стали возвращаться. Инициатива, по мнению Соловьева, исходила от местной администрации, хотя вроде бы раньше все шло нормально. То есть, этим случаем российский телеведущий попытался привлечь внимание. Что бы это значило?

Это означает, что в Белоруссии имеются различные точки зрения на содержание программ популярного на российском телевидении ведущего. Белорусы подумали и задали себе вопрос: оно им надо? Раз сдают (или не покупают) билеты, значит, нет спроса. Просто, возможно, не все отличия Минска и Москвы Владимир Соловьев заметил и понял. Он бы вероятно понял немного больше, если бы сравнил еще аэропорты Москвы и Донецка. Может, имеет смысл попытаться провести политическое ток-шоу и в этом районе? Вопросов у местных зрителей наверное было бы очень много.