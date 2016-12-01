Новый курс

Российские СМИ обсуждают небольшую сенсацию. Бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана, известный публицист Пол Крейг Робертс, будучи уже далеко не молодым человеком, в знак протеста против американской практики преследования "инакомыслящих", готов обратиться за получением российского гражданства. Конечно, данный ход имеет резонанс. Пол Крейг Робертс относится к немногим американским публицистам и политическим экспертам, которые не боятся высказывать свое мнение, сильно отличающееся от позиции американских демократов. Робертс последовательно выступал за стабилизацию российско-американских отношений.

Конечно, просьба о российском гражданстве была высказана в виде шутки как реакция на травлю действующими сотрудниками ЦРУ, выступающими под "ложным флагом" журналистов. Поскольку они называют Робертса "российским агентом", теперь известный публицист "вынуждено просит" "дипломатического прикрытия". Пол Крейг Робертс пишет, что его "достала" антироссийская пропаганда в американских СМИ, которая уводит в сторону от решения серьезных вопросов, актуальных для двух стран.

Робертс относится к той части американского общества, которая ищет не конфронтации, а сотрудничества с Россией. Был бы он немного помоложе, в качестве эксперимента ему бы вероятно стоило бы попробовать себя с российским паспортом на месте министра экономического развития вместо Алексея Улюкаева. Эффект, однозначно, был бы гораздо более положительным, при любых даже очень скромных результатах.

Дональд Трамп в своей политической программе заметил, что хотел бы осушить американское "коррупционное болото", однако, это очень актуально и для российских избирателей. Так что, у США и России имеются не только исторические политические противоречия, но и люди, способные поискать пути для того, чтобы их не обострять, а сглаживать. Не на фоне исторических воспоминаний о победе по антигитлеровской коалиции, а на фоне реальных интересов и здравого смысла. Пол Крейг Робертс, будучи настоящим американским патриотом, по крайней мере, видит в русских не туземных рабочих американской мировой "финансовой индустрии", а равноправных партнеров американского народа. Конечно, с такими взглядами в "демократической" Америке бывает не просто.

Реальный конструктив - это давно не стиль американской внешней политики. Однако, чтобы с русскими разговаривали серьезно, они и сами должны быть серьезными. Например, хотя бы в экономике. Не говоря уже о большем.