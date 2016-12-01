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Главная В помощь Эрдогану опубликовано Артем Смолов в Чт, 01/12/2016 - 01:52 Статья: тема тэги гео Источник в сирийских вооруженных силах сообщил о ракетном ударе авиации Израиля по пригороду Дамаска Ас-Сабура. Две ракеты были выпущены авиацией из воздушного пространства Ливана. Сирийцы считают, что показательная акция была направлена на поддержание морального духа боевиков «Джебхат Ан-Нусры» (организация запрещена в России) после их поражения в Алеппо. Сирийские правительственные СМИ указывает, что это не первый враждебный акт Израиля в отношении Сирии, при этом те же источники отмечают, что террористическим формированиям оказывается различного рода помощь со стороны Израиля, в том числе, раненым боевикам предоставляется лечение на израильской территории. Характерно, что удар последовал после публичного обнародования своих планов президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он заявил, что ввел турецкую армию на территорию Сирии для свержения "режима Асада". Ни больше, ни меньше. Таким образом, можно предположить, что Израиль и Турция действуют в Сирии как партнеры. Ранее эта связь не слишком афишировалась. Частью израильско-турецкой программы может быть политическая нейтрализация России. Через экономические проекты и лоббирование, "примирение" и "потепление" внешнеполитических отношений. :: Артем Смолов :: Автор (или псевдоним)

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